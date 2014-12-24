Singapore Airlines meldet Novemberzahlen
24.12.2014 RK
Im November 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,517 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Abnahme von 1,6 Prozent.
Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 2,1 Prozent auf 9,682 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,8 Prozent auf 7,329 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,3 Prozentpunkte von 77,0 auf 75,7 Prozent verschlechtert. Singapore Cargo transportierte im Berichtsmonat November 101 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Plus von drei Prozent. Mit Silkair flogen im November 300 Tausend Passagiere, das waren 4,2 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.