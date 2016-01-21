Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Dezember 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,683 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 0,7 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember 2015 die Verkehrsleistung um 1,1 Prozent auf 10,168 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,7 Prozent auf 8,349 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 574 Millionen Tonnen Kilometer und hat sich somit um 8,9 Prozent verbessert.