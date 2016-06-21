Singapore meldet mehr Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Mai 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,522 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmai einer Zunahme von knapp einem Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 1,6 Prozent auf 9,860 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 2,9 Prozent auf 7,164 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 72,7 Prozent.

Die transportierte Frachtleistung erreichte 103 Tausend Tonnen und hat sich somit um 6,5 Prozent verbessert.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Mai insgesamt 2,516 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.