Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Juli 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,631 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjuli einer Zunahme von 1,6 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um ein Prozent auf 10,346 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage blieb mit 8,450 Milliarden Sitzplatzkilometern praktisch konstant. Der Sitzladefaktor konnte um 0,9 Prozentpunkte von 80,8 auf 81,7 Prozent verbessert werden. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 535 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 3,2 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Juli mit 289 Tausend Passagieren 1,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjuli.