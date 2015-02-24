Singapore Airlines mit weniger Passagieren

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Januar 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,525 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Abnahme von 1,8 Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung verglichen mit dem gleichen Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 10,219 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,7 Prozent auf 7,814 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,6 Prozentpunkte von 79,1 auf 76,5 Prozent verschlechtert. SIA transportierte im Berichtsmonat Januar insgesamt 92,4 Tausend Tonnen Fracht, das war gleich viel wie im Vorjahresjanuar. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Januar mit 287 Tausend Passagieren 1,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjanuar.