Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Dezember 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,672 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 0,2 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember 2014 die Verkehrsleistung um 0,1 Prozent auf 10,280 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,8 Prozent auf 8,409 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte von 82,5 auf 81,8 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 527 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um 1,7 Prozent zurück. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Dezember mit 351 Tausend Passagieren 6,4 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresdezember.