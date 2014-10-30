Singapore meldet mehr Passagiere

Im September 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,567 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einer Zunahme von einem Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,9 Prozent auf 9,883 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,0 Prozent auf 7,978 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,8 Prozentpunkte von 79,9 auf 80,7 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte knapp 93 Tausend Tonnen, das waren 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im September 269 Tausend Passagiere zu, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.