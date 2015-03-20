Singapore Airlines meldet weniger Passagiere

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Februar 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,383 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Abnahme von einem Prozent.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,3 Prozent auf 8,999 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 3,5 Prozent auf 6,763 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,6 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent zurück. Die transportierte Fracht erreichte 84.800 Tonnen und verbesserte sich somit um 14,7 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Februar mit 289 Tausend Passagieren 10,3 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.