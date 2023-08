Auch beim F-35 wird gespart

Das Verteidigungsministerium der USA hat bekannt gegeben, dass auch beim F-35 Kampfjet gespart werden müsse, vier F-35 wurden nicht ins Rüstungsbudget aufgenommen.

Ursprünglich wollten die USA in einem nächsten Los 34 F-35 Kampfjets bei Lockheed Martin in Auftrag geben, jetzt wurden nur 30 dieser Jets der Superlative genehmigt. Drei F-35A wurden für die U.S. Air Force gestrichen und eine F-35B bei der U.S. Navy. Das Pentagon wurde vom Senat aufgefordert, Kostenüberschreitungen von 264 Millionen US Dollar aus früheren Aufträgen einzusparen und dies konnte nur mit einer Minderbestellung erreicht werden. VIDEO: F-35B on USS WASP