Aeroflot sieht mehr Passagiere
Die russische Aeroflot hat im Januar 2016 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 2,965 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 10,7 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage konnte um 11,6 Prozent auf 7,624 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 9,3 Prozent auf 10,291 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 74,1 Prozent, das waren 1,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar. Im Januar transportierte Aeroflot 10.810 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent.
Im Berichtsjahr 2015 transportierte Aeroflot insgesamt 39,393 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 13,4 Prozent.