Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Airbus A330-200 (Foto: Sergey Kustov)

Die russische Aeroflot hat im Februar 2017 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Insgesamt konnte die Aeroflot Gruppe 3,230 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 12,6 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar. Die Nachfrage konnte um 14,7 Prozent auf 8,352 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 12,2 Prozent auf 10,734 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,8 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Februar transportierte Aeroflot 16.948 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 33,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 43,440 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.