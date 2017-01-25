Aeroflot mit mehr Passagieren

Aeroflot Airbus A330-200 (Foto: Sergey Kustov)

Die russische Aeroflot hat im Dezember 2016 mehr Passagiere befördert als im Vorjahresdezember. Übers ganze Jahr gerechnet konnte Aeroflot um zehn Prozent zulegen.

Insgesamt konnte Aeroflot 3,429 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Anstieg von 16,6 Prozent. Die Nachfrage konnte um 24,0 Prozent auf 9,005 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden, während das Angebot um 15,8 Prozent auf 11,649 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 5,1 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent verbessert.

Im Dezember transportierte Aeroflot 24.698 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 50,2 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 43,440 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.