Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot hat im April 2016 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Insgesamt konnte Aeroflot 3,183 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,8 Prozent mehr als im Vorjahresapril. Die Nachfrage konnte um 12,6 Prozent auf 8,077 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 5,5 Prozent auf 10,176 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 79,4 Prozent, das waren fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril. Im April transportierte Aeroflot 16.155 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.