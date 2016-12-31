Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im November 2016 mehr Passagiere befördert als im vergleichbaren Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 3,348 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 13,2 Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage konnte um 18,1 Prozent auf 8,803 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 13,3 Prozent auf 11,327 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 77,7 Prozent, das waren 3,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.
Im November transportierte Aeroflot 21.448 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 42 Prozent.
In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 40,012 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,8 Prozent.