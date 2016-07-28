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Aeroflot meldet mehr Passagiere

28.07.2016 JS
Aeroflot Superjet 100
Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juni 2016 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Insgesamt konnte Aeroflot 3,943 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage konnte um 12,4 Prozent auf 10,036 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um sechs Prozent auf 11,956 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 83,9 Prozent, das waren 2,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni. Im Juni transportierte Aeroflot 15.347 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 14,5 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2016 flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 19,694 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.

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