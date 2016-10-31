Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im September 2016 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.
Insgesamt konnte Aeroflot 4,169 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,6 Prozent mehr als im Vorjahresseptember. Die Nachfrage konnte um 19,7 Prozent auf 10,917 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 13,3 Prozent auf 12,716 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 85,9 Prozent, das waren 4,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.
Im September transportierte Aeroflot 19.564 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 146 Prozent.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 32,826 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent.