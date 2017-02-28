Aeroflot sieht mehr Passagiere
Die russische Aeroflot hat im Januar 2017 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 3,421 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 15,4 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar. Die Nachfrage konnte um 19,3 Prozent auf 9,090 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 15,4 Prozent auf 11,874 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 76,6 Prozent, das waren 2,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjanuar.
Im Januar transportierte Aeroflot 16.819 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 55,7 Prozent.
Im Berichtsjahr 2016 transportierten die Fluggesellschaften von Aeroflot insgesamt 43,440 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,3 Prozent.