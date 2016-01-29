Aeroflot mit mehr Passagieren

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Die russische Aeroflot hat im Dezember 2015 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Insgesamt konnte Aeroflot 2,941 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Anstieg von 9,5 Prozent. Die Nachfrage konnte um 7,9 Prozent auf 7,261 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden, während das Angebot um 6,2 Prozent auf 10,061 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut wurde. Die Auslastung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 72,2 Prozent verbessert. Im Dezember transportierte Aeroflot 16.664 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2015 transportierte Aeroflot insgesamt 39,393 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 13,4 Prozent.