Aeroflot meldet mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juni 2017 mehr Passagiere befördert als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 4,707 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 19,4 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage konnte um 20,6 Prozent auf 12,103 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 18,2 Prozent auf 14,136 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte solide 85,6 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.
Im Juni transportierte Aeroflot 21.744 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 41,7 Prozent.
Im ersten Halbjahr 2017 flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 22,962 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,6 Prozent.