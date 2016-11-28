Aeroflot meldet mehr Passagiere

Aeroflot Airbus A330-200 (Foto: Sergey Kustov)

Die russische Aeroflot Gruppe hat im Oktober 2016 mehr Passagiere befördert als in der gleichen Vorjahresperiode.

Insgesamt konnte Aeroflot 3,837 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresoktober. Die Nachfrage konnte um 19,0 Prozent auf 10,074 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 15,9 Prozent auf 12,441 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 81,0 Prozent, das waren 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresoktober.

Im Oktober transportierte Aeroflot 21.755 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 59,8 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 36,663 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 9,5 Prozent.