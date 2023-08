US Airways beendet Gespräche mit United

US Airways hat gestern bekannt gegeben, dass sie die Gespräche mit United Airlines über einen möglichen Zusammenschluss eingestellt habe.

In den letzten Wochen wurde wild über eine Fusionierung der beiden Airlines spekuliert. Gestern sagte US Airways CEO Doug Parker schliesslich, man habe sich nach eingehender Prüfung beschlossen, die Verhandlungen nicht weiterzuführen. Zu weiteren Gerüchten wollte Parker nicht Stellung nehmen. Lange sei US Airways eine Gegnerin von Zusammenschlüssen in der Airline Industrie gewesen, sei nun aber bereit, einen solchen Schritt zu wagen, wenn es im besten Interesse ihrer Aktionäre, Kunden und Mitarbeitenden sei. In einer Nachricht an ihre Angestellten sagte die Airline, sie werde zumindest vorläufig versuchen, eine unabhängige Fluggesellschaft zu bleiben. Gleichzeitig führt US Airways bereits Gespräche mit Continental Airlines.