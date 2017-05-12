Allegiant Air meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im April 2017 insgesamt 1,024 Millionen Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einer Zunahme von 20,3 Prozent.

Im April hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresapril um neunzehn Prozent auf 1,163 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage hat sich um 16,7 Prozent auf 941,044 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem April 2016 um 1,7 Prozentpunkte auf 80,9 Prozent.

Allegiant Air betreibt 48 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 18 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.