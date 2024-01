Sonderangebote bei Corendon Airlines

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines startet eine neue Sonderaktion und bietet damit attraktive Rabatte für Flüge zu sonnigen Ferienzielen.

Von Shopping-Touren in den Basaren von Antalya bis zum Schnorcheln im Roten Meer: Es gibt viele Möglichkeiten, dem trüb-grauen Winterwetter in Mitteleuropa zu entkommen und neu aufzutanken. Corendon Airlines bietet jetzt den perfekten Anlass für einen Abstecher in die Sonne.

Die Fluggesellschaft startet eine neue Sonderaktion mit attraktiven Rabatten: Im Rahmen des Angebots „Sunny Destinations Nonstop“ sind ausgewählte Flüge bereits ab 39,99 Euro (inklusive Steuern) zu beliebten Ferienzielen verfügbar, die im Winter angeflogen werden. Dazu gehören etwa Antalya in der Türkei, Palma de Mallorca, Lanzarote und Heraklion in Griechenland.

Die Sonderaktion gilt nur vom 17. bis 21. Januar 2024. Der Reisezeitraum ist vom 22. Januar bis zum 30. April 2024. Weitere Informationen zur Rabattaktion und zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com. Buchungen können auch über die App von Corendon Airlines (verfügbar für iOS und Android) vorgenommen werden.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.