Volaris meldet weiteres Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juni 2017 insgesamt 1,322 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juni um 7,8 Prozent auf 1,427 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um acht Prozent auf 1,311 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf hohe 89,1 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im ersten Halbjahr 8,028 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 13,5 Prozent.