Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im August 2016 1,370 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im August um 10,3 Prozent auf 1,526 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 15,5 Prozent auf 1,322 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um vier Prozentpunkte auf 86,6 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten acht Monaten 9,885 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 26,1 Prozent.