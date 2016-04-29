Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im März 2016 1,215 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 36,9 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im März um knapp Dreißig Prozent auf 1,361 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 36,3 Prozent auf 1,162 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 4,2 Prozentpunkte auf 85,4 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im ersten Quartal 2016 3,430 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 36,6 Prozent.