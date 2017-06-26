Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Mai 2017 insgesamt 1,359 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,9 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Mai um 17,0 Prozent auf 1,573 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 14,0 Prozent auf 1,318 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,2 Prozentpunkte auf 83,8 Prozent abgeschwächt.

Mit Volaris flogen in den ersten fünf Monaten 6,706 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,7 Prozent.