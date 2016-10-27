Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im September 2016 insgesamt 1,154 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 29,3 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im September um 19,2 Prozent auf 1,289 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 28,9 Prozent auf 1,086 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 6,3 Prozentpunkte auf 84,2 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten neun Monaten 11,038 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 26,4 Prozent.