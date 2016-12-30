Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im November 2016 insgesamt 1,280 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im November um gut 15,9 Prozent auf 1,419 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 19,9 Prozent auf 1,200 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen in den ersten elf Monaten 13,534 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 25,7 Prozent.