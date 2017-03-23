Volaris meldet starken Februar

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Februar 2017 insgesamt 1,162 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 13,7 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Februar um siebzehn Prozent auf 1,364 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 12,6 Prozent auf 1,094 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 3,2 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 15,005 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 25,2 Prozent.