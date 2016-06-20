Volaris meldet starkes Wachstum
20.06.2016 PS
Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Mai 2016 1,236 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 29,3 Prozent.
Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Mai um 23,8 Prozent auf 1,344 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 27,1 Prozent auf 1,156 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 2,3 Prozentpunkte auf 86 Prozent verbessert.
Mit Volaris flogen in den ersten fünf Monaten 5,796 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 31,7 Prozent.