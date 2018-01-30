Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Dezember 2017 insgesamt 1,517 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Dezember um 7,8 Prozent auf 1,847 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 3,1 Prozent auf 1,485 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ging um 3,7 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent zurück.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 15,917 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 11,1 Prozent.