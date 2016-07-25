Volaris meldet starkes Wachstum

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Juni 2016 1,275 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 28,6 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Juni um 18,8 Prozent auf 1,365 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 26,5 Prozent auf 1,215 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 5,4 Prozentpunkte auf 88,9 Prozent verbessert.

Mit Volaris flogen im ersten Halbjahr 7,070 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 31,1 Prozent.