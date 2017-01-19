Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im Dezember 2016 insgesamt 1,471 Millionen Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,3 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im Dezember um 21,6 Prozent auf 1,713 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 19,5 Prozent auf 1,440 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung ging um 1,5 Prozentpunkte auf 84,1 Prozent zurück.

Mit Volaris flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 15,005 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 25,2 Prozent.