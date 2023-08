Skywest erhöht Kapazität und Treibstoffzulagen

Die ozeanische Fluggesellschaft Skywest Airlines Ltd sagte, sie steuern auf eine Erweiterung ihres Netzwerks hin, müssten aber wegen der galoppierenden Ölpreise ihre Tarife erhöhen.

Skywest wird die Kapazitäten zwischen Perth und den Regionaldestinationen Exmouth, Geraldton und Albany in Westaustralien erhöhen und Flüge nach Karratha wieder aufnehmen. Zugleich ist eine weitere Erhöhung der Treibstoffzulagen wahrscheinlich unumgänglich. Mit dem Ausbau ab den 26. Mai wird die Strecke Perth-Geraldton 40 Mal in der Woche geflogen statt wie bisher 37 Mal, das entspricht einer Kapazitätssteigerung von 8%. Perth-Albany wird von 18 auf 20 Flüge ausgebaut, das ist eine Steigerung um 10%. Die drei Flüge in der Woche nach Exmouth erfahren eine Kapazitätssteigerung um 14%.