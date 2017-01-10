Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Dezember 2016 insgesamt 779 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 37,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich und Deutschland benutzt. Die ehemals holländische Fluggesellschaft ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 29,8 Prozent auf 1,594 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 31,0 Prozent auf 1,338 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Dezember bei 83,9 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte leicht verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 benutzten 13,279 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.