Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im April 2016 1,042 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 28,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 16,4 Prozent auf 2,059 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 14,1 Prozent auf 1,784 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im April bei 86,6 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verschlechtert.