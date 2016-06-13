Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Mai 2016 1,392 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 19,1 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 10,4 Prozent auf 2,669 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 8,1 Prozent auf 2,383 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Mai bei hohen 89,3 Prozent und hat sich somit um 1,9 Prozentpunkte abgeschwächt.