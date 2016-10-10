Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im September 1,477 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 25 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 18,2 Prozent auf 2,534 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 17,9 Prozent auf 2,534 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im September bei hohen 91,4 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozent leicht verschlechtert.