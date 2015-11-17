Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Oktober 2015 1,074 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,9 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 7,7 Prozent auf 2,227 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 2,227 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Oktober bei hohen 90,1 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozent leicht verschlechtert.