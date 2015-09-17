Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im August 1,387 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 1,1 Prozent auf 2,846 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 2,638 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im August bei hohen 92,7 Prozent und blieb damit praktisch unverändert.