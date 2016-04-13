Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im März 2016 772 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,3 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 14,2 Prozent auf 1,446 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 14,6 Prozent auf 1,305 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im März bei 90,2 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2016 benutzten 1,893 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 14,3 Prozent.