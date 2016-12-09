Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im November 2016 insgesamt 717 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 36,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 27,7 Prozent auf 1,453 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 24,0 Prozent auf 1,214 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im November bei 83,6 Prozent und hat sich somit um 2,5 Prozent verschlechtert.

In den ersten elf Monaten benutzten 12,500 Millionen Passagiere die Dienste von Transavia, das entspricht einem Wachstum von 22,1 Prozent.