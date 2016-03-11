Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Februar 2016 592 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,7 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 5,3 Prozent auf 1,154 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 1,022 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Februar bei 88,5 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 benutzten 10,805 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.