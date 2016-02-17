Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Januar 2016 530 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,3 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 4,6 Prozent auf 1,118 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 4,4 Prozent auf 937 Millionen Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Januar bei 83,8 Prozent und hat sich somit um 0,2 Prozentpunkte leicht verschlechtert.

Im Berichtsjahr 2015 benutzten 10,805 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.