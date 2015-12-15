Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im November 2015 525 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 1,6 Prozent auf 1,138 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 1,1 Prozent auf 979 Millionen Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im November bei 86 Prozent und hat sich somit um 0,4 Prozent leicht verschlechtert.

In den ersten elf Monaten benutzten 10,238 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 8,8 Prozent.