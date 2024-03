Mehr easyJet Flüge ab Berlin Brandenburg

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet bietet ab sofort Flüge vom BER nach Antalya in der Türkei an. Ab dem 31. März wird Toulouse in Frankreich neu angeflogen.

Am 1. April wird die Verbindung nach Birmingham wieder aufgenommen und ab dem 3. April geht es mit easyJet neu nach Izmir in der Türkei. Alle neuen Verbindungen werden wöchentlich mindestens zweimal vom Flughafen BER aus bedient, die Flüge nach Birmingham sogar bis zu 4x wöchentlich und Flugtickets sind bereits ab 39,99 Euro* verfügbar. Hinzukommt in den Hochsommermonaten Juli und August ein ergänzendes Angebot für die Amalfiküste. Der neu eröffnete Flughafen Salerno verkürzt die Anreise zu diesem beliebten Italienziel und ermöglicht in Verbindung mit den täglichen Neapelflügen eine optimale Möglichkeit für Rundreisen entlang der Amalfiküste.

Die neuen Strecken im Überblick

Berlin/Brandenburg – Antalya, bis zu 2x wöchentlich (Di, Sa), ab 17. März

Berlin/Brandenburg – Birmingham, bis zu 4x wöchentlich (Mo, Mi, Fr, So), ab 1. April

Berlin/Brandenburg – Izmir, bis zu 2x wöchentlich (Mi, Sa), ab 3. April

Berlin/Brandenburg – Salerno, bis zu 2x wöchentlich (Mo, Fr), ab 12. Juli

Berlin/Brandenburg – Toulouse, bis zu 2x wöchentlich (Do, So), ab 31. März

*Tarif: One-way pro Person, inkl. Steuern, auf ausgewählten Strecken und Terminen zwischen 01.01.2024 und 31.08.2024. Stand: 18.03.2024. Es gelten die AGB auf easyJet.com/de

Mit diesen neuen Strecken bedient easyJet die steigende Nachfrage von Reisenden, die diesen Sommer neue Destinationen entdecken möchten. Insgesamt bietet easyJet im diesjährigen Sommerflugplan mehr als 50 Strecken ab BER an. Ob Reisende im Sommer in den Strandurlaub fliegen oder einen Städtetrip unternehmen wollen – bei easyJet finden alle den Urlaub, der am besten zu ihnen passt.

Zusammen mit weiteren Aufstockungen auf den Strecken nach Bordeaux, Paris, Kopenhagen, Rom und Zürich bietet easyJet auch für kurzfristig Entschlossene nochmals 200.000 weitere Sitzplätze in diesem Sommer an.

Erstmalig diesen Sommer können Reisende vom BER auch das vielseitige Urlaubsangebot von dem hauseigenen Pauschalreisenanbieter easyJet holidays mit tausenden Urlaubs- und Städtereisen ab Berlin/Brandenburg zu 47 europäischen Zielen nutzen, darunter zu beliebten Destinationen wie Barcelona, Mallorca, London, Rom und Paris mit einer Auswahl von bis zu 3.000 Hotels.

Alle easyJet holidays-Buchungen umfassen Flug, Hotel, ein Aufgabegepäckstück von 23 kg pro Person sowie den Hoteltransfer bei Strandurlauben und sind für eine Anzahlung von nur 75 Euro pro Person abgesichert. Die Anzahlung kann bis zu 60 Tage vor Reiseantritt vollständig zurückerstattet werden oder Buchungsänderungen sind bis zu 28 Tage vor Abreise möglich.

Stephan Erler, Country Manager für easyJet in Deutschland und der Schweiz, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Streckennetzwerk am BER diesen Sommer nochmal ausweiten und unsere Fluggäste so in ihren wohlverdienten Sommerurlaub bringen können – ganz gleich, ob unsere Passagiere Europa mit einer Städtereise erkunden oder sich bei einem entspannten Strandurlaub erholen wollen. Mit unseren neuen Destinationen nach Antalya, Izmir, ins italienische Salerno, nach Toulouse sowie nach Birmingham erweitern wir unser einzigartiges Netzwerk als Heimatairline der Hauptstadtregion und bieten so noch mehr Möglichkeiten für einen Kurztrip oder den Sommerurlaub. Zusammen mit unserem hauseigenen Pauschalreiseanbieter easyJet holidays behalten wir die Nachfrage nach neuen Destinationen stets im Blick und passen unser Streckennetz fortlaufend an, um geeignete Reiseziele für all unsere Kunden anbieten zu können.“

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "Mit fünf neuen attraktiven Zielen und einem Angebot von mehr als 50 Strecken bereichert easyJet den Sommerflugplan ab BER und trägt somit maßgeblich zur Konnektivität des Flughafenstandortes bei. Die Airline bietet Reisenden eine große Auswahl an Urlaubsmöglichkeiten vom Städtetrip bis hin zum Aktiv- und Erholungsurlaub. Gleichzeitig bringt easyJet Touristen in die Hauptstadtregion. Wir wünschen allzeit guten Flug."

Für eine entspannte Reise können easyJet-Fluggäste den Vorabend-Check-In am BER nutzen. Kunden mit Flügen am frühen Morgen (vor 9.30 Uhr) können somit ihr Gepäck bequem bereits am Vortag außerhalb der Stoßzeiten aufgeben. Dadurch entfällt die Aufgabe des Gepäcks am Flughafen am Tag des Abflugs, und unsere Kunden können sich direkt zur Sicherheitskontrolle begeben. Das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis und weniger Stress, insbesondere für Familien, die mit Kindern reisen. Der Vorabend Bag Drop ist von 18:00 bis 21:00 Uhr am Flughafen BER verfügbar.

Fluggäste am BER können sich darüber hinaus kostenfrei ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren. Mit „BER Runway“ können die Passagiere in dem online reservierten Zeitfenster über einen separaten Zugang zur Sicherheitskontrolle gehen und damit Wartezeiten vermeiden. Die Reservierung ist ab sieben Tagen vor dem gebuchten Flug möglich. Zur Buchung sind Flugnummer, Name und E-Mail-Adresse ausreichend. Es wird empfohlen, sich ein Zeitfenster mindestens zwei Stunden vor Abflug zu reservieren.