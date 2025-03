Mehr Condor ab Berlin Brandenburg

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Mit einem umfangreichen Flugangebot nach Frankfurt, Griechenland und Dubai baut Condor seine Präsenz am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) im Sommerflugplan 2025 signifikant aus.

Bereits am 02. März wurde die Verbindung vom BER nach Frankfurt aufgenommen. Diese steht zweimal täglich, jeweils am Morgen und am Abend im Flugplan. Mitte April kommen Flüge zu den griechischen Inseln Kos, Rhodos sowie neu Heraklion (Kreta) hinzu. Die Langstreckenverbindung nach Dubai wird auch im Sommer täglich angeboten, so dass Condor insgesamt 28-mal pro Woche vom BER abhebt.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Wir freuen uns über das starke Engagement von Condor am BER. Die Airline baut ihr Flugangebot im Sommerflugplan signifikant aus und bereichert den Flugplan mit weiteren attraktiven Direktflug- und Umsteigeangeboten. Insbesondere die neue Verbindung nach Frankfurt und die nunmehr ganzjährig angebotene Flugverbindung nach Dubai eröffnen Reisenden viele weitere Möglichkeiten zu spannenden Zielen weltweit.“

Peter Gerber, CEO Condor: „Wir sind mit der Nachfrage unserer Flüge ab dem BER sehr zufrieden, besonders mit der Strecke Berlin – Dubai. Wir freuen uns daher, unser Angebot ab Berlin mit neuen Urlaubszielen in Griechenland sowie mit unserer neuen Städteverbindung nach Frankfurt weiter ausbauen zu können und unsere Präsenz am BER zu stärken. So bieten wir sowohl Urlaubs- und Geschäftsreisenden als auch Umsteigenden auf die Langstrecke eine attraktive Alternative ab Berlin.“

Flugplan und Anschlussmöglichkeiten

Via Frankfurt erreichen Passagiere der Hauptstadtregion das Langstreckennetz von Condor und können so mit nur einem Umstieg z.B. nach Nordamerika und in die Karibik weiterfliegen. Via Dubai können Reisende mittels Interline auf das Streckennetz von Emirates und Fly Dubai umsteigen und erreichen damit Ziele in Afrika, Asien und Australien.

Nach Kos fliegt Condor ab dem 12. April zweimal pro Woche (samstags und mittwochs). Einen Tag später, am 13. April, wird die Flugverbindung nach Rhodos aufgenommen, die dann dreimal wöchentlich (sonntags, dienstags und donnerstags) angeboten wird. Nach Heraklion (Kreta) geht es ab dem 2. Mai zweimal pro Woche (montags und freitags) mit Condor vom BER.