JetBlue meldet Julizahlen

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

Mit 3,753 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Juli 2017 6,3 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresjuli einen Anstieg der Verkehrszahlen um 5,1 Prozent auf 4,477 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 5,9 Prozent auf 5,139 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 87,1 Prozent.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit JetBlue 23,776 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.