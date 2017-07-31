JetBlue meldet Passagierzuwachs

JetBlue Embraer E190 (Foto: Embraer)

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Juni 2017 eine erhöhte Nachfrage und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Juni einen Anstieg der Nachfrage um 3,2 Prozent auf 4,079 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um vier Prozent auf 4,772 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent. JetBlue Airways konnte im Juni 3,453 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2017 transportierte JetBlue mit 20,024 Millionen Passagieren 6,6 Prozent mehr Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.